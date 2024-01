Montenegro pisca o olho aos eleitores que votaram PS e estão descontentes

Aliança entre PSD, CDS-PP e PPM, com o apoio de independentes, aponta a saúde como “a grande prioridade”.

Em "tempos de ressaca" do "falhanço" de "várias experiências de governação socialista", a Aliança Democrática (AD) - que une PSD, CDS-PP, PPM e independentes, e foi este domingo formalizada no Porto - apela ao voto dos descontentes. "Àqueles que acreditaram no PS há dois anos, este projeto da AD é também para vós, para os que se desiludiram. Que bela oportunidade deram ao PS e que o PS desperdiçou completamente", referiu Luís Montenegro. Sem elencar as medidas concretas para o País, o presidente dos sociais-democratas reafirmou a promessa de que os pensionistas terão em 2028 um rendimento mínimo de 820 €, se a AD for Governo. E elegeu a saúde como "grande prioridade", criticando o PS. "Quem não fez em oito anos, que crédito tem?", questiona.