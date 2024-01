Causas do acidente estão a ser investigadas.

Uma colisão entre um camião e um autocarro causou 24 mortos e seis feridos na Bahia, Brasil, na madrugada desta segunda-feira, avançou o Globo.O acidente ocorreu pelas 22h30 locais (1h30 em Lisboa). 21 das vítimas mortais seguiam no autocarro e três no camião. Os bombeiros transportaram os feridos para o hospital.A polícia está a investigar as causas do acidente.