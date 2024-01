Executivos de SpaceX e Tesla preocupados com consumo de drogas de Elon Musk. Empresário nega uso de substâncias

Em causa está o consumo de LSD, cocaína, ecstasy, cogumelos e quetamina, nomeadamente durante festas privadas.

Os executivos da SpaceX e da Tesla estão preocupados com o consumo excessivo de drogas de Elon Musk ao longo dos últimos anos, revelou o The Wall Street Journal.Em causa está o uso de LSD, cocaína, ecstasy, cogumelos e quetamina, nomeadamente durante festas privadas, cujos participantes são forçados a assinar um acordo de confidencialidade e veem confiscados os telemóveis como requisito de admissão.A este respeito, os membros do Conselho de Administração da Tesla abordaram informalmente Kimbal Musk, irmão do empresário. Um conjunto de fontes referiu ao jornal que Elon Musk já consumiu drogas precisamente com o irmão e com outros diretores das empresas.Através de uma publicação na rede social X, Elon Musk mencionou os últimos "três anos de testes aleatórios de drogas" a que se sujeitou "a pedido da NASA"."Nem mesmo vestígios de drogas ou álcool foram encontrados", escreveu no domingo.