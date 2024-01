Galamba nega ser autor de "lei à medida" para favorecer a empresa Start Campus

Ex-ministro das Infraestruturas garantiu não ser o responsável por uma alegada alteração feita ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

RJUE)

se uma parte relativa à rede de transportes já estaria desatualizada.

João Galamba negou ser o autor da "lei à medida" para favorecer a empresa Start Campus, alvo de investigação do Ministério Público (MP). Em declarações ao Expresso, o ex-ministro das Infraestruturas garantiu não ser o responsável por uma alegada alteração feita ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (A alteração de uma lei que beneficiou a Start Campus na construção do ‘data center’ de Sines, que terá sido negociada entre João Galamba e João Tiago Silveira, colocou também António Costa na mira da ‘Operação Influencer’ como suspeito da prática de crime de prevaricação.Os procuradores argumentam que Galamba introduziu num diploma aprovado em Conselho de Ministros uma norma que alterou o RJUE, com o intuito de "dispensar o procedimento de licenciamento por parte da Câmara de Sines da obra".Segundo o MP, João Galamba e João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado de Sócrates e coordenador do Simplex Industrial, terão discutido os pormenores do diploma com Rui Oliveira Neves (administrador da Start Campus e arguido na ‘Operação Influencer).O Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, que inicialmente dispensava o processo de licenciamento urbanístico do ‘data center’ ao abrigo das regras do Simplex Industrial, foi aprovado no Conselho de Ministros de 19 de outubro do ano passado.Galamba negou ter pedido soluções a Diogo Lacerda Machado para favorecer o data center de Sines, apresentado a lei em Conselho de Ministros e ter partido de si a alteração ao RJUE.Ao que o Expresso apurou, o autor da lei não é João Galamba, mas sim Mário Campolargo, secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.Depois da "lei à medida" ter sido aprovada no Conselho de Ministros, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu-a ao Governo por manifestar dúvidas