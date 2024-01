Bombeiros aprovaram taxa que cobra pela retenção de macas nos hospitais

Valor varia entre os 50 e os 150 euros.

As corporações dos bombeiros aprovaram esta segunda-feira a decisão de cobrar aos hospitais pela imobilização das macas das ambulâncias, a partir de quarta-feira, 10 de janeiro.A decisão foi aprovada na reunião do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), no quartel dos Bombeiros Voluntários de Gouveia.A cobrança da taxa varia entre os 50 e os 150 euros.Esta segunda-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, considerou incompreensível não haver um sistema para evitar a retenção de macas dos bombeiros nos hospitais.

"O que eu acho que é mesmo incompreensível é que nós não sejamos capazes, em todos os hospitais, de organizar um sistema que evite que os bombeiros tenham de ficar à espera para que as suas macas sejam disponibilizadas. É isso que eu espero verdadeiramente seja resolvido", disse aos jornalistas, em Cantanhede, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Segundo o governante, não se trata de uma situação generalizada no país, mas sim de uma situação que ocorre em "meia dúzia de hospitais", o que significa que "em todos os outros [hospitais] já foram encontradas soluções".