Homem usou arma de plástico em assalto a farmácia antes de se barricar em prédio

O homem, de 30 anos, que assaltou uma farmácia em Campo de Ourique , em Lisboa, e se barricou no prédio onde vivia, na passada quinta-feira, utilizou uma arma de plástico para coagir os funcionários a entregarem o dinheiro.Segundo avançou a PSP num comunicado divulgado esta segunda-feira, o indivíduo entrou na farmácia e ameaçou as funcionárias a cederem 170 euros que se encontravam na caixa."Após consumar o roubo, o suspeito colocou-se em fuga, sendo seguido à distância pelas testemunhas que o viram entrar num prédio numa das ruas, nas imediações do local do roubo", lê-se no comunicado da referida autoridade.Foi montado um perímetro de segurança junto do prédio onde o suspeito se havia refugiado até à chegada de outras valências desta polícia.Quando foram reunidas as condições de segurança, os agentes da PSP entraram no prédio e intercetaram o suspeito.Durante as diligências, foram apreendidas uma réplica de pistola, em plástico de cor preta, uma gola em tecido de cor preta, um par de óculos e várias peças de roupa. Os artigos foram utilizados pelo suspeito para a prática de crimes de roubo.O detido é ainda suspeito, da prática de mais três roubos através do mesmo método, em estabelecimentos da mesma freguesia. Osabe que, no final de dezembro, o homem já tinha assaltado a mesma farmácia."Os ilícitos tiveram um grande impacto na comunidade local, composta maioritariamente por residentes idosos e uma zonal comercial muita significativa", informa a PSP.Presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito à medida de coação de obrigação permanência na habitação com vigilância eletrónica.