35 operacionais dos bombeiros foram mobilizados para o local.

Um incêndio deflagrou na noite desta segunda-feira no primeiro andar de um edifício devoluto, na Rua do Terreirinho, na Mouraria, em Lisboa.O alerta foi dado às 20h30. No local estão 35 operacionais dos bombeiros, acompanhados por 10 viaturas, a PSP, a Polícia Municipal de Lisboa e a Proteção Civil.Pelas 22h00 o fogo já se encontrava controlado e dominado.