Dezenas de polícias permanecem em protesto em frente ao Parlamento por melhores salários e condições

Estão agendadas diversas vigílias para esta terça-feira.

Dezenas de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) permanecem esta terça-feira em frente à Assembleia da República, em protesto contra as assimetrias na atribuição do subsídio de risco em comparação com a Polícia Judiciária.Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, está no local e acompanha as reivindicações dos manifestantes. "Os suplementos remuneratórios em 2024 são iguais aos de 2009", vincou. Armando Ferreira reivindica ainda a melhoria da frota automóvel da PSP.Na tarde de segunda-feira, carros-patrulha foram dados como inoperacionais , em solidariedade, na Grande Lisboa, Setúbal, Porto e Santarém. Estão agendadas para esta terça-feira diversas vigílias por melhores salários e condições.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, disse à Lusa que às 2h00 desta terça-feira mantinham-se algumas dezenas de elementos concentrados na cidade do Porto, em frente à Câmara Municipal, onde chegaram a estar mais de 300 pessoas.

O responsável lembrou que "o protesto é espontâneo", não tendo sido organizado por qualquer sindicato, e disse ter havido uma mobilização de dezenas de comandos para este protesto, que levou ainda à paragem de dezenas de viaturas em vários comandos.



"Atingimos uns milhares de pessoas no geral. Só Porto e Lisboa concentraram mais de 1.000 pessoas", afirmou Paulo Santos.