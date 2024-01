Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro de França

Primeiro chefe de governo abertamente homossexual em França.

O presidente francês, Émmanuel Macron, escolheu Gabriel Attal como novo primeiro-ministro francês, avançou a agência Reuters.Aos 34 anos, o agora ex-ministro da Educação sucede no cargo a Élisabeth Borne e torna-se no primeiro chefe de governo abertamente homossexual em França.A mudança de primeiro-ministro ocorre após um ano marcado por crises políticas desencadeadas por reformas contestadas do sistema de pensões e das leis de imigração do país.