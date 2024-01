Revelada causa da morte da cantora Sinéad O'Connor

Artista tinha 56 anos.



O grande sucesso internacional foi alcançado na década de 1990 com a canção "Nothing compares 2 U", composta por Prince. Em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.



Conhecida por nunca se ter deixado levar pelas pressões da indústria musical, a artista alcançou a fama por diversos êxitos e pela postura "feroz" em todas as circunstâncias públicas.



Segundo o jornal The Los Angeles Times, Sinead O'Connor dedicou-se, durante a carreira, a criticar o racismo, a misóginia e outros tópicos sensíveis no ramo.

Os resultados da autópsia ao corpo de Sinéad O'Connor revelaram que a cantora morreu de causas naturais. A informação foi confirmada ao The New York Times pelo médico legista.A cantora irlandesa, de 56 anos, foi encontrada morta em casa no final de julho do ano passado. Cerca de um ano e meio antes, o filho, de 17 anos, tinha colocado termo à vida. O jovem apresentava problemas na sua saúde mental e estava internado num hospital.