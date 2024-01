Mulher de cantor James Morrisson encontrada morta em casa

Gill Catchpole tinha 45 anos e deixa duas filhas menores.

Gill Catchpole, a mulher do cantor e guitarrista James Morrisson, foi encontrada morta em casa em Gloucestershire, Inglaterra, na passada sexta-feira. Tinha 45 anos e deixa duas filhas menores.De acordo com o jornal The Sun, não há indícios de crime na morte de Gill Catchpole.O artista britânico, que estava casado há 17 anos com Gill Catchpole, cancelou todos os compromissos profissionais após a morte da mulher.Fontes próximas à família revelaram ao The Sun que o cantor está "devastado" e a "aguentar-se pelas filhas", que têm cinco e 15 anos.