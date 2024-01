Sindicato dos Jornalistas apela à participação no protesto da Global Media

Estrutura sindical notou que o setor dos media vive "um dos momentos mais difíceis dos últimos anos".

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) apelou, esta terça-feira, à participação no protesto do Global Media Group (GMG), que cumpre na quarta-feira um dia de greve, e lembrou que o setor vive um dos momentos mais difíceis dos últimos anos.

"Para que a sociedade civil, o poder político e as empresas de media nunca se esqueçam que sem jornalistas com condições dignas de trabalho não há liberdade de imprensa, o Sindicato dos Jornalistas apela a todos para que se junte, ao protesto da Global Media Group, que cumpre um dia de greve pela defesa dos postos de trabalho, do salário em dívida e do jornalismo", lê-se num comunicado do SJ.

A estrutura sindical notou que o setor dos media vive "um dos momentos mais difíceis dos últimos anos", destacando o exemplo da Global Media como o mais "premente e urgente".

Em causa, de acordo com o sindicato, estão os despedimentos coletivos, incumprimento de leis, "tentativas de silenciar o pluralismo, a descredibilização e a secundarização da informação fidedigna e credível".

As redações do Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Diário de Notícias, detidas pelo Global Media Group (GMG), aprovaram a realização de uma greve a 10 de janeiro.

O sindicato apelou à participação de todos os jornalistas no protesto, em solidariedade com a Global Media, entre as 14h00 e as 15h00.