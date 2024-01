19 agentes da PSP assistidos durante jogo em Alvalade devido a cansaço extremo

Em causa estão quebras de tensão, má disposição e esgotamento.

Durante o jogo desta terça-feira entre o Sporting e o Tondela, no Estádio José de Alvalade, 19 agentes da PSP necessitaram de receber assistência no posto médico do estádio. Ao que oapurou, em causa estão quebras de tensão, má disposição e esgotamento.Segundo fonte da PSP, o cansaço extremo deve-se ao esforço acrescido dos agentes para exercerem o próprio serviço e conseguirem estar presentes na vigília que decorre desde domingo junto à Assembleia da República , em protesto contra as assimetrias na atribuição do subsídio de risco em comparação com a Polícia Judiciária, a melhoria da frota automóvel e equipamento distribuído.sabe que a presença de elementos da PSP no jogo desta quarta-feira entre o Benfica e o Sp. Braga poderá estar em causa.