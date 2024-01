Conheça o calendário para as eleições legislativas

Ato eleitoral está agendado para 10 de março, mas há quem possa votar antecipadamente.

As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para o dia 10 de março, mas há quem possa votar antecipadamente. O voto antecipado em mobilidade vai ser possível no dia 3 de março, segundo o calendário apresentado esta quarta-feira durante a audição do ministro da Administração Interna no Parlamento.



O voto por correio dos residentes que vivem fora de Portugal vai iniciar-se no dia 9 de fevereiro e termina no dia das eleições. O voto de deslocados no estrangeiro ficou marcado para o período de 27 a 29 de fevereiro enquanto que presos e doentes podem exercer o direito de voto de 26 a 29 do mesmo mês.