Ministro da Saúde assegura que "todos os cidadãos portugueses têm acesso ao SNS como sempre tiveram”

Em causa estão as suspeitas de perda de direitos para residentes no estrangeiro.

O ministro da Saúde garantiu esta quarta-feira no Parlamento que ninguém vai ter de pagar se utilizar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)."Todos os cidadãos portugueses têm acesso ao SNS como sempre tiveram", afirmou Manuel Pizarro no Parlamento, no âmbito de uma audição na comissão de Saúde, depois da polémica sobre a perda de direitos para residentes no estrangeiro."Não há nenhuma cobrança ao cidadão", sublinhou o ministro, depois de explicar que desde o início do ano está a haver uma "tentativa de gerir da melhor forma possível o registo nacional de utentes"."É um esforço continuado de procurar se as pessoas que não residem cá utilizam ou não utilizam o SNS" e, até agora, "sem consequência negativa"."Não encontram ninguém a quem tenha sido emitida uma fatura do SNS", rematou.