Despiste provoca quatro feridos em Odemira

Viatura embateu com violência num poste.

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou, na madrugada desta quarta-feira, quatro feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 393-1, que liga Vila Nova de Milfontes e Odemira. A viatura despistou-se e embateu com grande violência num poste.

O ferido grave é uma mulher de 33 anos, que depois de estabilizada no local foi transportada pelos bombeiros, com acompanhamento da SIV de Odemira, para o Hospital de Portimão. Os feridos ligeiros foram transportados para o serviço de urgência do Hospital de Beja.

O alerta foi dado às 3h57 e nas operações de socorro estiveram 15 operacionais, apoiados por sete viaturas dos Bombeiros de Odemira, Bombeiros de Vila Nova de Milfontes, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e SIV de Odemira.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.