Sporting empresta médio ao Rio Ave

O Sporting vai emprestar o médio Tanlongo ao Rio Ave, devendo o negócio ficar oficializado nos próximos dias.





O argentino não se afirmou em Alvalade e foi emprestado aos dinamarqueses do Copenhaga, mas acabou por fazer apenas um jogo. Como não fazia parte dos planos dos dinamarqueses, os responsáveis leoninos optarem por encontrar uma alternativa na Liga.

O Rio Ave vai assumir os salários do jogador até ao final da temporada. Uma solução vista com bons olhos, até porque o acompanhamento do jovem talento de 20 anos será feito mais de perto.