Família ameaçada na noite de Natal com arma de fogo em Penafiel

Crime foi motivado por desavenças antigas.

Um homem, de 26 anos, que na noite de Natal ameaçou com uma arma de fogo uma família, em Penafiel, por desavenças antigas, foi presente a um juiz.



Ficou proibido de contactar com as vítimas e obrigado a apresentações semanais no posto policial.