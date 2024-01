Aeronave tinha descolado de Amesterdão.

Uma ave de grandes dimensões chocou com o novo Airbus da companhia Transavia, pouco antes de aterrar no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.A colisão aérea, denominada de 'bird strike', ocorreu na terça-feira à noite ainda a grande altitude, segundo confirmou aofonte do aeroporto algarvio.O avião fazia a ligação entre Amesterdão, nos Países Baixos, e Faro e eterrou em segurança às 18h41. Os passageiros não se terão apercebido do choque.