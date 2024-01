Panela ao lume esteve na origem do incêndio.

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, num apartamento em Telheiras, sem feridos a registar. Os bombeiros resgataram o gato que estava no interior da casa.Ao que oapurou, na origem do incêndio terá estado uma panela que ficou ao lume por esquecimento.O alerta foi dado às 12h44 para os Bombeiros Sapadores de Lisboa que estiveram no local com 18 operacionais.