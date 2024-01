Homem descobre que rato de estimação lhe arruma o barracão todas as noites

Vídeo tornou-se viral nas redes sociais.





"No início percebi que alguns alimentos que eu deixava para os pássaros acabavam em sapatos velhos que eu guardava no barracão", explicou Rodney Holbrook.

As imagens mostraram o rato a colocar roupas, rolhas, porcas e parafusos no sítio. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e retrata o que tem vindo a acontecer nos últimos dois meses. "99 vezes em 100 o rato vai arrumar tudo durante a noite. Não me preocupo em arrumar agora. Deixo as coisas fora da caixa e ele coloca no lugar ", contou.



O carteiro reformado acredita que o animal está a usar os objetos para esconder nozes e apelidou-o de Rato Arrumado Galês. "Acho que ele arrumaria a minha esposa se eu a deixasse lá", gracejou.



Um homem do País de Gales descobriu que o rato de estimação lhe arrumava os items dispersos no barracão todas as noites, relatou a BBC. Rodney Holbrook, um carteiro reformado de 75 anos, instalou uma câmara de visão noturna por estranhar ver tudo arrumado ao acordar.