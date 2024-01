Mortes, invasões, explosões e fugas de reclusos: Violência coloca Equador em estado de emergência

Governo atribui aumento da violência ao poder dos traficantes de cocaína dentro das prisões.

A estação de televisão equatoriana TC, em Guayaquil, foi esta terça-feira, invadida por um grupo de homens encapuçados e armados que obrigaram os funcionários a deitarem-se no chão. Foram detidos, posteriormente, pela polícia nacional, segundo a Reuters. No mesmo dia, 9 de janeiro, foram raptados sete polícias e confirmadas cinco explosões em várias cidades do país, sem feridos a registar.No dia anterior, esta segunda-feira, ocorreram também episódios de violência. Em pelo menos seis prisões foram feitos reféns mais de 150 guardas e funcionários. Numa prisão em Riomba fugiram 39 reclusos. No domingo desapareceu da prisão o líder do grupo criminoso Los Choneros, Adolfo Macias, de 34 anos, que continua em fuga.Na segunda-feira, o presidente do país, Daniel Noboa, que se comprometeu em novembro a combater a criminalidade, decretou o estado de emergência por 60 dias, com recolher obrigatório noturno a nível nacional. A decisão foi tomada para evitar que a segurança no país continue a piorar, facto verificado desde a pandemia de covid-19. A violência a nível nacional aumentou o número de mortes em 2023 para 8008, valor que duplicou em relação a 2022, ano em que foram registadas mais de 4 500.Em 2023, as eleições presidenciais foram marcadas pelo assassinato de um candidato anticorrupção.De acordo com o governo, a insegurança sentida deve-se à influência dos traficantes de cocaína que conseguiram expandir o poder dentro das prisões do Equador, consequência do fraco controlo do Estado. O aumento do número de mortes dentro dos estabelecimentos prisionais tem sido atribuído pelas autoridades às rivalidades entre os gangues.O 'Plano Fénix', anunciado por Daniel Noboa, inclui uma nova unidade de inteligência, armas táticas para as forças de segurança, novas prisões de alta segurança e segurança reforçada nos portos e aeroportos. Dos quase 730 milhões de euros que custará o plano, quase 200 serão fornecidos em armas pelos Estados Unidos da América. Noboa considera que a violência que está a afetar o país é uma reação ao plano de construir uma nova prisão de alta segurança para os líderes dos gangues presos.O governo do Equador publicou, esta terça-feira, um decreto a reconhecer um "conflito armado interno" no país e a identificar, entre outros, o grupo criminoso Los Choneros, como um grupo terrorista. O presidente ordenou que as forças ramadas neutralizem os grupos.