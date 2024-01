Ameaças de morte e de violação: Palestiniana detida em Israel no início da guerra relata tortura sofrida na prisão

Lama Khater foi capturada a 7 de outubro pelas forças israelitas.

Lama Khater, de 47 anos, está entre os milhares de palestinianos detidos pelas Forças de Defesa Israelitas no início da guerra, a 7 de outubro. Foi libertada em novembro no âmbito do acordo entre o grupo islamita e Israel, mas guarda memórias dolorosas do tempo em que esteve presa.A mulher tem cinco filhos e é jornalista, tendo já feito a cobertura de inúmeros momentos do conflito no Médio Oriente. À Al Jazzera, revela que viu a casa, na cidade israelita de Hebron, a ser invadida no dia 7 de outubro, dia em que foi detida. Acabou a ser transportada de um centro de detenção para outro, sem saber do que era acusada ou o que lhe iria acontecer a seguir.Lama Khater diz ter sido alo de diversas ameaças, entre as quais violação, morte e deportação para Gaza.A palestiniana chegou a passar o período de detenção numa cela de reduzidas dimensões e extremamente suja com outras seis mulheres na Prisão de Hasharon. O espaço era tão pequeno que as reclusas tinham de permanecer sentadas e dormir à vez.Depois de Hasharon, foi transferida para a prisão de Damon, no norte de Israel, onde viu outras prisioneiras serem espancadas.Numa outra prisão para que chegou a ser transferida, a mulher conta que o acesso à comida era muito limitado, que pensos higiénicos eram negados e que as celas eram muito frias.