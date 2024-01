"Um ano para viver": Sven-Goran Eriksson diagnosticado com cancro

Ex-treinador do Benfica assume publicamente a doença.

três campeonatos nacionais, uma

e uma Supertaça Cândido de Oliveira.



Através de uma publicação na rede social X, o clube da Luz manifestou apoio ao ex-técnico. "Todos a torcer por si, Eriksson. Muita força!", escreveu o emblema encarnado esta quinta-feira.





Sven-Goran Eriksson, ex-treinador do Benfica e antigo selecionador inglês, revelou que tem um cancro terminal, numa entrevista à rádio sueca P1, citada esta quinta-feira pela Sky News."Toda a gente sabe que tenho uma doença que não é boa. Toda a gente pensa que é cancro e é. Mas tenho de lutar tanto quanto puder", afirmou. A doença em questão é um cancro no pâncreas, não operável.O sueco, de 75 anos, adiantou que tem "um ano para viver, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses um pouco menos, ou no máximo talvez até um pouco mais"."Os médicos que tenho não conseguem ter a certeza absoluta da data", acrescentou.Sven-Goran Eriksson orientou o Benfica entre 1982 e 1984. Ao leme das águias, conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.