Pedradas contra carros na A5 em Cascais por resolver desde 2022

A GNR está a investigar os ataques à pedrada a automobilistas na A5, que liga Lisboa a Cascais, inclusive com análise à videovigilância da autoestrada e acessos. A concessionária Brisa, adiantou na quarta-feira ao, vai mitigar o risco com uma rede alta no viaduto de Bicesse-Estoril, ao km 19, onde se registaram seis casos entre agosto e dezembro do ano passado, todos “entre as 22h00 e as 04h45”, refere a GNR. Mas este é um ato criminoso - que até agora ainda só provocou danos materiais, havendo quem fale em “milagre” não haver feridos ou mortos - de difícil resolução, porque os autores fogem rapidamente na malha urbana que circunda a A5, desaparecendo. Existem casos ainda mais antigos por resolver de automobilistas que viveram momentos de pânico.