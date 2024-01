Mãe desesperada passa meses à espera de apoio para filha bebé

Patrícia Oliveira passou três meses sem respostas da Segurança Social sobre o abono de família da pequena Íris, a sua bebé de três meses.Após ter voltado ao País - trabalhou na Suíça -, pouco antes de ela nascer, Patrícia está privada do apoio social com que contava e aguarda agora que o Tribunal de Pombal estabeleça a regulação do poder paternal.

“Montei a minha casa sozinha quando estava grávida”, apontou Patrícia, de 43 anos. “Tenho todas as condições, mas falta-me dinheiro”, notou.Em resposta às questões do, a Segurança Social disse já ter aprovado abono de família e de Subsídio Social Parental Inicial, a 8 deste mês.