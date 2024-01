Roger Schmidt janta em marisqueira durante jogo dos rivais

Treinador do Benfica foi ‘apanhado’ pelo CM ao lado da família num restaurante em Belém.

Enquanto o Sporting recebia e vencia o Tondela (4-0) e depois o FC Porto visitava o Estoril Praia e batia os canarinhos pelo mesmo resultado, Roger Schmidt aproveitou para jantar em família numa marisqueira em Belém.Um dia antes de receber o Sporting de Braga a contar para a Taça de Portugal, o treinador do Benfica não pareceu muito preocupado com o desempenho dos históricos rivais.Na companhia da mulher, Heiki Schmidt, e do filho Jordi, o técnico alemão dos encarnados esteve sempre bem disposto e, no final do jantar, todos os elementos da família foram abordados para tirar fotografias com alguns fãs.