Morreu a mãe da antiga primeira-dama dos EUA Melania Trump

Amalija Knavs, mãe da antiga primeira-dama dos EUA, Melania Trump, morreu, esta terça-feira, aos 78 anos, anunciou a filha na plataforma X, citada pela AP News."É com profunda tristeza que anuncio o falecimento da minha querida mãe, Amalija", escreveu Melanie Trump."Amalija Knavs era uma mulher forte que sempre se comportou com graça, calor e dignidade. Era totalmente dedicada ao marido, às filhas, ao neto e ao genro. Sentiremos a sua falta para além de qualquer medida e continuaremos a honrar e a amar o seu legado", acrescentou na publicação.Segundo Donald Trump, a sogra já estava "muito doente". Nas festividades de passagem de ano, Amalija Knavs terá estado, num hopsital em Miami, acompanhada por Melania Trump.Trump lamentou a morte de Amalija Knavs na rede social que criou, Truth Social: "Esta é uma noite muito triste para toda a família Trump!!! A grande e bela mãe de Melania, Amalija, acaba de partir para um belo lugar no céu. Ela era uma mulher incrível, e a sua falta será sentida muito para além das palavras!"