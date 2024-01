Ministro da Saúde moçambicano alerta que casos de gripe no país vão aumentar

Ainda assim, "as taxas de positividade acima indicadas estão dentro dos limites esperados para esta época do ano", refere o ministério.

O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, alertou esta quinta-feira que o número de casos gripe no país vai aumentar, reforçando o apelo para prevenção face à subida da taxa de positividade.

"Entre janeiro e março, este país observa de forma cíclicas um aumento de casos gripe. Apesar do aumento da taxa de positividade, nós ainda não começámos a observar o aumento do número de casos de gripes nas nossas unidades sanitárias. Entretanto, como o pico ainda está por vir, este aumento vai acontecer", declarou Armindo Tiago, falando à comunicação social após entrega de material médico no Hospital Central de Maputo.

Em causa está uma síndrome gripal no país, cuja taxa de positividade do vírus influenza, um dos causadores das infeções respiratórias agudas, tende a crescer desde finais de dezembro, tendo passado de 12% para 20% nas duas últimas semanas, embora dados clínicos ainda não reportem números alarmantes nas unidades de saúde.

O ministério recomenda "o reforço das medidas de prevenção de gripes, nomeadamente: etiqueta de tosse, reforço da higiene individual e coletiva, desinfeção ou lavagem regular das mãos e uso de máscaras para os indivíduos com sintomas respiratórios agudos".

"As taxas de positividade acima indicadas estão dentro dos limites esperados para esta época do ano", refere o ministério, que está a aplicar um sistema de vigilância de síndrome gripal para monitorizar a tendência epidemiológica, a sazonalidade e a circulação de variantes dos vírus causadores.