Fisco cobra menos de um milhão em 225 barragens

A Autoridade Tributária (AT) cobrou menos de um milhão de euros do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre as 225 barragens existentes em Portugal, apurou o. Para explicar este resultado, Helena Borges, diretora-geral da AT, foi na quinta-feira à Comissão de Orçamento e Finanças para explicar o processo de avaliação e cobrança do IMI dos empreendimentos hidroelétricos.