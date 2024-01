Arsenalistas criticam decisão de não expulsar Di María na Taça

Argentino encostou a cabeça ao árbitro auxiliar.

O Sp. Braga critica a decisão de não expulsar Di María por ter encostado a cabeça a um dos árbitros auxiliares durante a derrota (2-3) para a Taça de Portugal frente ao Benfica. O extremo argentino discordou efusivamente de uma decisão tomada por André Campos."Consequências? Um cartão amarelo", escreveu nas redes sociais Alexandre Carvalho, diretor de comunicação dos arsenalistas, com um emoji de uma gargalhada. O responsável lamentou ainda as "zero repetições dos dois operadores televisivos".O lance em causa ocorreu ao minuto 60, quando estava 2-2. A equipa de arbitragem não terá entendido o protesto como um ato violento ou grosseiro, caso em que teria de ser mostrado o vermelho direto.