Homem assalta banco à mão armada na Madeira. Roubou 240 mil euros

Suspeito ameaçou funcionários e utentes.

Um homem assaltou esta sexta-fera à mão armada uma agência de um banco em Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, indicou a Polícia de Segurança Pública, referindo que a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.

De acordo com fonte do Comando Regional da Madeira da PSP, o assaltou ocorreu cerca das 8h30, quando um homem de rosto coberto com uma máscara entrou numa agência da Caixa Geral de Depósitos, no centro da cidade de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, empunhando uma suposta arma de fogo.

Segundo as informações recolhidas pela polícia, o assaltante ameaçou funcionários e utentes e depois fugiu com uma avultada quantia de dinheiro, continuando a monte.

Não há registo de feridos na sequência do assalto.

A PSP tomou inicialmente conta da ocorrência, mas o caso transitou para Polícia Judiciária, que ainda não emitiu qualquer informação sobre o assunto.