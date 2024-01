Gratuitidade nas creches abrangia mais de 89 mil crianças no final de 2023

Ana Mendes Godinho recordou que o objetivo é abranger 120 mil crianças em 2024.

A gratuitidade nas creches abrangia no final de 2023 mais de 89 mil crianças, anunciou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Temos um balanço positivo. Números do final do ano de 2023 indicam que conseguimos ultrapassar as 89 mil crianças em gratuitidade nas creches superando a meta que tínhamos previsto de 85 mil", revelou a ministra Ana Mendes Godinho esta manhã na Guarda durante a visita ao Centro para a Economia e Inovação Social.

Ana Mendes Godinho recordou que o objetivo é abranger 120 mil crianças em 2024. "Veremos, porque estamos com uma capacidade muito grande de aumentar os lugares de creche que estão disponíveis, seja através do PRR, seja através do [programa] PARES", salientou.