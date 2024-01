Não há registo de feridos.

Um carro foi consumido pelas chamas, na manhã desta sexta-feira, antes da chegada à ponte do Feijó, no sentido sul-norte, em Almada.A estrada encontra-se condicionada com a faixa da direita cortada. Não há registo de feridos.O alerta foi dado pelas 12h50. No local estão os Bombeiros.