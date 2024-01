Influencer que teve sexo com 300 pessoas diz que está solteira porque nenhum homem preenche os seus requisitos

Annie Knight diz que, por vezes, dorme com até cinco pessoas num dia.

Annie Knight, a influencer australiana que teve sexo com 300 pessoas num ano, confessou que está solteira porque nenhum homem preenche os seus requisitos.



De acordo com o The Mirror, a criadora de conteúdo, de 26 anos, desafiou-se a ir a 52 encontros, tanto com homens como com mulheres, mas recentemente admitiu que "se cansou" de não encontrar alguém que se adequasse às suas necessidades.