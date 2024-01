Corrida às reformas ameaça máquina fiscal

O número de funcionários do Fisco que passaram à reforma, em 2023, quase duplicou face ao ano anterior: segundo as listas mensais de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA), em 2023, reformaram-se 605 funcionários da Autoridade Tributária (AT), um aumento de 94% face aos 312 reformados ocorridos, em 2022, segundo o relatório de atividades da AT desse ano. Para Gonçalo Rodrigues, líder do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), “com os funcionários que estão a sair vai ser impossível manter o serviço atual” e “há um risco de haver uma rutura nos serviços da AT”.