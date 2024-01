25 anos por matar a ‘ex’ à facada e agredir enteada com taco em Sintra

Sem contemplações, os juízes do Tribunal de Sintra condenaram na sexta-feira à pena máxima - 25 anos de cadeia - o homem, de 36 anos, que matou a ex-companheira com 30 facadas e agrediu a enteada com um taco de basebol. O crime ocorreu a 5 de outubro do ano passado, na Quinta do Recoveiro, Sintra.