Forças de segurança inundadas com renúncias a gratificados

O protesto das forças de segurança (PSP e GNR), iniciado no último domingo com a iniciativa do polícia Pedro Costa de ir dormir para junto do Parlamento, em Lisboa, para expor os baixos salários e a falta de investimentos no setor, continua a evoluir para novos caminhos. Osabe que as esquadras da PSP e os postos da GNR, em especial na zona de Lisboa, estão a ser inundados com pedidos formais de escusa à realização de policiamento gratificado.