Candidato a favor da independência de Taiwan vence eleições presidenciais

Ato eleitoral acontece numa altura de tensões com a China.

William Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista (PDP) a favor da independência de Taiwan, venceu as eleições presidenciais, de acordo com a imprensa local.A vantagem estimada de Lai Ching-te (40%) é de sete pontos percentuais para Hou Yu-ih (33%), o candidato do partido da oposição Kuomintang (KMT). Já o candidato do Partido do Povo de Taiwan, Ko Wen-je, obtém 26%.As eleições acontecem numa altura de tensões com a China. Pequim receia que uma vitória de Lai Ching-te signifique um passo para a independência de Taiwan. O PDP, atualmente no poder, é tradicionalmente pró-independência.

O candidato do KMT, que defende a aproximação com a China, reconheceu a derrota. "Respeito a decisão final do povo taiwanês (...) Felicito Lai Ching-te e Hsiao Bi-khim [parceira de candidatura presidencial] pela eleição, esperando que não desapontem as expectativas do povo taiwanês", declarou Hou Yuh-ih.