Bebé diagnosticado com sarampo. Autoridades alertam para possíveis contágios

Um bebé de 20 meses foi diagnosticado com Sarampo e as autoridades de saúde portuguesas alertam para a possibilidade de surgirem novos casos devido ao efeito de contágio, avança este sábado a Renascença.O delegado de saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos Silva, confirmou à Renascença que se trata de um caso de sarampo, "importando do Reino Unido (Birmingham), numa criança de 20 meses (não vacinada), residente temporária no concelho de Sintra".A doença começou a manifestar-se na criança a 10 de janeiro e o período de incubação varia entre 7 a 21 dias.