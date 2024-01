Oito voos divergiram e três foram cancelados devido ao mau tempo na Madeira

Costa sul da Madeira e as regiões montanhosas estão sob aviso laranja devido à precipitação, entre as 6h00 e as 21h00.

Oito voos com destino à Madeira, operados por várias companhias e provenientes de diversas cidades europeias, divergiram este sábado para outros aeroportos ou regressaram à origem devido ao mau tempo que afeta a costa sul da ilha.

De acordo com informação disponível no 'site' da ANA -- Aeroportos de Portugal, a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, localizado em Santa Cruz, na zona leste, registou grandes constrangimentos durante a manhã, com oito voos forçados a divergir até as 12h00 e três voos cancelados (duas partidas e uma chegada).

De acordo com uma nota envida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, deve-se à "chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".