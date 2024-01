Portugal na próxima fase do Europeu de andebol após vitória sobre a República Checa

Seleção venceu por 30-27.

A seleção portuguesa de andebol ficou, este sábado, muito perto de garantir a qualificação para a 'main round' do Campeonato da Europa, ao vencer por 30-27 a República Checa, em jogo da segunda jornada do Grupo F.

No Olympiahalle, em Munique, Portugal, que já vencia por 13-7 ao intervalo, somou o segundo triunfo no Euro2024, depois de ter batido a Grécia na estreia (31-24), liderando provisoriamente a 'poule', com quatro pontos, à frente da Dinamarca, que tem dois e que ainda hoje defronta os gregos, ainda sem pontos, tal como os checos.

De resto, caso a tricampeã mundial vença ou empate com os helénicos, a seleção lusa apurar-se-á automaticamente para a próxima fase, a 'main round', para a qual seguem os dois primeiros classificados de cada grupo.