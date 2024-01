Padre ortodoxo russo enfrenta expulsão por se recusar a rezar pela vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia

"Levanta-te, ó Deus, para ajudar o teu povo e concede-nos a vitória através do teu poder", diz a oração.

Um padre liberal enfrenta a expulsão da Igreja Ortodoxa Russa por se recusar a ler uma oração que pedia a Deus que guiasse a Rússia para a vitória frente à Ucrânia.Segundo a Reuters, um tribunal eclesiástico declarou que Aleksiy Uminsky deveria ser "expulso das ordens sagradas" por ter violado o seu juramento sacerdotal. A decisão foi enviada para aprovação do Patriarca Kirill, o chefe da Igreja russa que apoia fortemente o Presidente Vladimir Putin.O tribunal afirmou que Uminsky tinha quebrado o seu juramento ao recusar-se a ler a "Oração pela Santa Rus" - um nome arcaico para a Rússia - que Kirill tornou obrigatória nos serviços religiosos. "Eis que aqueles que querem lutar pegaram em armas contra a Santa Rus, na esperança de dividir e destruir o seu povo unido", diz a oração pronunciada pela primeira vez por Kirill em 25 de setembro de 2022, sete meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia. "Levanta-te, ó Deus, para ajudar o teu povo e concede-nos a vitória através do teu poder".Dezenas de padres ortodoxos russos foram castigados por desafiarem a linha da Igreja em relação à guerra, de acordo com o Christians against War, citado pela Reuters.