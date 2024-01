Homem ferido com gravidade após incidente com fogo de artifício em Braga

Vítima apresentava "queimaduras de primeiro e segundo grau na face".

Um homem, de 29 anos, sofreu ferimentos considerados graves, na tarde deste sábado, na sequência de um incidente com fogo de artifício em Celeirós, Braga.

Depois de assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Braga e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga a vítima foi transportada para a unidade de queimados do Hospital de São João, no Porto.





Segundo apurou ojunto do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga, Pedro Ribeiro, a vítima apresentava "queimaduras de primeiro e segundo grau na face".

As autoridades estão a investigar o que esteve na origem do incidente.