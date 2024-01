Emigrante morre à frente das filhas a caminho do aeroporto de Faro

João Moreira, de 53 anos, emigrante na Suíça, dirigia-se para o Aeroporto de Faro quando o carro que conduzia se envolveu numa colisão frontal com outro, este sábado, às 07h58, na EN125, entre o nó de acesso ao Hospital de Portimão e a Ponte Nova do Arade. O emigrante, que seguia com duas filhas, de 23 e 27 anos, teve morte praticamente imediata. As filhas ficaram feridas, uma das quais em estado grave.