Taylor Swift e Travis Kelce planeiam anunciar noivado no verão

Taylor Swift e Travis Kelce planeiam anunciar o noivado no verão, de acordo com fonte próxima do casal, citadas pelo Page Six.A cantora norte-americana e o bicampeão da NFL vivem um romance desde setembro e acordaram não assumir o noivado mais cedo para que "não pareça uma loucura precipitada". Em cima da mesa está a possibilidade de o pedido de casamento de Travis Kelce a Taylor Swift acontecer em julho, altura em que se contará um ano desde que os dois se conheceram.Em dezembro, o jogador de futebol americano pediu permissão ao pai da artista para avançar com o noivado. Scott Swift "concedeu-lhe a bênção de todo o coração", segundo fonte próxima de Travis Kelce.Os namorados beijaram-se pela primeira vez em público durante uma festa em Nova Iorque, em outubro. Pouco depois, o atleta comprou uma nova mansão em Kansas City, para a qual a cantora se prepara para mudar