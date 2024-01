Aeroporto Internacional do Recife alagado devido a temporal um mês após obras de reforma

Forte chuva que caiu este sábado em Recife fez rebentar uma canalização de escoamento de água pluvial, que não suportou a pressão.

Um mês após a conclusão de importantes obras de reforma e ampliação, o interior do Aeroporto Internacional de Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, teve este sábado áreas inexplicavelmente alagadas durante um temporal. O Aeroporto Internacional dos Guararapes, na zona sul da capital pernambucana, é uma importante rota de voos de e para a Europa, particularmente Portugal.

O verdadeiro dilúvio, bastamente retratado por passageiros incrédulos nas suas redes sociais, atingiu principalmente a área onde se localiza a Cafeteria Delta Express, no andar superior, obrigando passageiros e funcionários a fugir do local por receio de alguma situação mais grave. Uma forte quantidade de água começou a descer pelas grandes luminárias que iluminam a vasta área e que àquela hora estavam acesas, o que fez temer a ocorrência de um curto-circuito de consequências imprevisíveis.

Funcionários tentaram inicialmente amenizar o problema distribuindo baldes pelo local, mas o volume de água que caia do tecto usando os fios eléctricos como caminho foi grande de mais e eles desistiram. O chão da área ficou rapidamente alagado e a água acabou por escorrer e atingir igualmente o andar inferior do aeroporto.

De acordo com a empresa AENA, responsável pela gestão deste e de outros aeroportos no Brasil, a forte chuva que caiu este sábado em Recife fez rebentar uma canalização de escoamento de água pluvial, que não suportou a pressão. Com a reforma e ampliação concluida no mês passado, o Aeroporto Internacional de Recife, que já era um dos mais movimentados do Brasil devido à sua estratégica localização, teve a sua capacidade ampliada em 60%.