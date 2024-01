Frederico X é o novo rei da Dinamarca. Margarida II abdicou do trono

Mais antiga monarca do país passou o trono ao filho primogénito Frederico.

A rainha dinamarquesa Margarida II, de 83 anos, abdicou este domingo do trono, após 52 anos no cargo.A mais antiga monarca da Dinamarca passou o trono ao seu filho primogénito Frederico X que será proclamado rei a partir de uma varanda com vista para a multidão na praça de Christiansborg, pela primeira-ministra Mette Frederiksen.Milhares de dinamarqueses reuniram-se nas ruas de Copenhaga para testemunhar a histórica sucessão.Margarida surpreendeu a nação na véspera de Ano Novo quando anunciou a sua decisão de abdicar, tornando-se a primeira monarca dinamarquesa em quase 900 anos a abandonar o trono.