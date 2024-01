Polícias usam jogos de futebol para protestar

Juntos com familiares, cantaram o hino e abandonaram as bancadas a seguir.

Perto de 220 polícias no estádio dos Barreiros (Madeira) e outros 400 no estádio de Leiria usaram o futebol como palco dos protestos que decorrem há uma semana, repetindo a ação de sexta-feira em Portimão.



