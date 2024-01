Vaca sem seguro provoca acidente na via pública

Uma vaca que fugiu da Praça de Touros de Nisa, numa garraiada organizada pela Santa Casa de Misericórdia, em 18 agosto de 2017, provocou um acidente rodoviário que mandou o condutor de uma viatura ligeira para o hospital com ferimentos graves. O homem foi ressarcido (10 658 euros) pela seguradora Generali, que avançou com um processo no Tribunal de Portalegre.Saiba mais no